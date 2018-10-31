Упавшая с четвертого этажа московского ТЦ девушка умерла

В Боткинской больнице умерла девушка, которая упала с четвертого этажа одного из столичных торговых центров, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как девушка сидит на перилах, однако в какой-то момент теряет равновесие и срывается вниз, при этом она упала на одну из посетительниц ТЦ, которая получила тяжелые травмы.

По словам очевидцев, упавшая девушка пренебрегла правилами безопасности ради эффектного фото.

В настоящее время ГСУ СК РФ по Москве организовал доследственную проверку по факту произошедшего.