Упавшая с четвертого этажа московского ТЦ девушка умерла
По словам очевидцев, девушка хотела сделать красивое фото.
Фото: Медвежий фарш EVIL and LIFE, ВКонтакте
В Боткинской больнице умерла девушка, которая упала с четвертого этажа одного из столичных торговых центров, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как девушка сидит на перилах, однако в какой-то момент теряет равновесие и срывается вниз, при этом она упала на одну из посетительниц ТЦ, которая получила тяжелые травмы.
По словам очевидцев, упавшая девушка пренебрегла правилами безопасности ради эффектного фото.
В настоящее время ГСУ СК РФ по Москве организовал доследственную проверку по факту произошедшего.