Боевики перебросили 20 емкостей с хлором для подготовки провокаций в Сирии - МО РФ

Российский Центр примирения враждующих сторон располагает информацией о том, что боевики в Сирии перебросили из населенного пункта Маарэт-Эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для осуществления провокаций. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что террористические организации пытаются дестубилизировать ситуацию в САР, подготавливая провокации с отравляющими веществами под Идлибом и в других районах.

«27 октября террористы "Исламской партии Туркестана" * перебросили из Маарэт-Эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 литров каждая для проведения провокаций», - сообщил он.

По словам Конашенкова, их разгрузка осуществлена в населенных пунктах Кафр Нэбель и Эль-Хуаш.

Местные жители сообщили в российский Центр по примирению о проведении данной группой «Белых касок» поиска жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъемках в обмен на продукты питания. Кроме того, как стало известно Минобороны РФ, аналогичные провокации планируются и в других районах Сирии.

«Вчера от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной такой акции. Для ее проведения в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации "Белые каски" с профессиональным видеооборудованием, а также были доставлены емкости с отравляющими веществами», - добавил генерал-майор.

Российские военные специалисты отслеживают ситуацию. Так, на российские посты в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб были переброшены и развернуты 6 специальных машин радиационной, химической и биологической разведки. Они будут осуществлять оценку радиационной, химической и биологической обстановки.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.