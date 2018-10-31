На объекте ВСУ в Донбассе произошел взрыв

На территории парка воинской части Вооруженных сил Украины в поселке Новоайдар в Луганской области произошел взрыв. ЧП случилось 29 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

По информации издания «Русская весна», в результате инцидента на растяжке подорвались двое украинских военнослужащих. Один из них получил множественные ранения и доставлен в больницу. Второй погиб.