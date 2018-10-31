Коалиция во главе с США наносит авиаудары в Сирии с применением запрещенных боеприпасов - Минобороны РФ

Авиация коалиции во главе с США наносит интенсивные удары с применением боеприпасов, запрещенных международными конвенциями. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиаудары характеризуются низкой эффективностью и самое главное неизбирательностью, что безусловно приводит к большим жертвам среди мирного населения», - сказал он.

По его словам, только за последний месяц в результате авиаударов по сирийским населенным пунктам на востоке Сирии погибло более 120 мирных жителей. Кроме того, под огонь коалиции периодически попадают и бойцы курдских отрядов сирийской оппозиции.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно сообщали о применении запрещенных боеприпасов авиацией коалиции во главе с США.