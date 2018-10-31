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Коалиция во главе с США наносит авиаудары в Сирии с применением запрещенных боеприпасов - Минобороны РФ

Алексей Савелов
14:50 31.10.2018
В российском военном ведомстве отметили, что в результате данных ударов на востоке Сирии погибли более 120 человек.
Коалиция во главе с США наносит авиаудары в Сирии с применением запрещенных боеприпасов - Минобороны РФ

Авиация коалиции во главе с США наносит интенсивные удары с применением боеприпасов, запрещенных международными конвенциями. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиаудары характеризуются низкой эффективностью и самое главное неизбирательностью, что безусловно приводит к большим жертвам среди мирного населения», - сказал он.

По его словам, только за последний месяц в результате авиаударов по сирийским населенным пунктам на востоке Сирии погибло более 120 мирных жителей. Кроме того, под огонь коалиции периодически попадают и бойцы курдских отрядов сирийской оппозиции.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно сообщали о применении запрещенных боеприпасов авиацией коалиции во главе с США.

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