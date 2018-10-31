Стало известно, когда в Москве наступит климатическая зима
В этом году переход температуры в сторону отрицательных значений откладывается до Нового года.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Климатическая зима в Москве наступит под Новый год, сообщил глава Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев.
По его словам, обычно в столице температура падает ниже нуля примерно 10 ноября. Но в этот раз зима решила опоздать.
«Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», — цитирует синоптика ТАСС.
В ноябре в столичном регионе погода будет приподносить сюрпризы. Согласно прогнозам, с 1 по 11 ноября в Москве столбики термометров поднимутся существенно выше климатической нормы. Уже в первый день ноября температура поднимется до 6-8 градусов тепла.