Путин подписал новую Концепцию государственной миграционной политики

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы». Об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Всемирного конгресса соотечественников.

По словам главы государства, новая концепция направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественников из-за рубежа.

«Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», - отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что на фоне роста напряженности в мире Россия будет решительно защищать права соотечественников

Президент отдельно отметил, что в современных реалиях необходимо сделать все для сохранения духовного и исторического единства россиян.

Также по словам Путина, в настоящее время по программе добровольного переселения в Россию уже переехали 800 тысяч человек.