Путин подписал новую Концепцию государственной миграционной политики
Президент России Владимир Путин подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы». Об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Всемирного конгресса соотечественников.
По словам главы государства, новая концепция направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественников из-за рубежа.
«Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», - отметил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что на фоне роста напряженности в мире Россия будет решительно защищать права соотечественников
Президент отдельно отметил, что в современных реалиях необходимо сделать все для сохранения духовного и исторического единства россиян.
Также по словам Путина, в настоящее время по программе добровольного переселения в Россию уже переехали 800 тысяч человек.