Против «ВКонтакте» подали первый иск за сотрудничество с правоохранителями

Жительница Уфы подала на социальную сеть «ВКонтакте» исковое заявление за разглашение личной информации правоохранительным органам.

Это первый подобный иск, он подан в Смольнический районный суд Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости. Женщина требует взыскать с социальной сети 100 тысяч рублей.

В самой «ВКонтакте» заявили, что не получали уведомлений об иске. Представители соцсети утверждают, что выдают правоохранительным органам персональные данные пользователей только в рамках закона.

Ранее руководство социальной сети «ВКонтакте» в специальном разделе объяснило пользователям, каким образом обрабатываются запросы чиновников и судов по размещенным данным.