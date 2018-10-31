Последствия взрыва в здании ФСБ в Архангельске попали на видео

Сегодня, 31 октября, в здании ФСБ в Архангельске прогремел взрыв. В Сети появилось видео, которое было снято внутри здания. На кадрах запечатлено помещение, пол которого буквально устелен кусками штукатурки и обломками стен.

При взрыве пострадали три сотрудника ФСБ, всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Стало известно, что взрывное устройство в здание пронес 17-летний молодой человек. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело о теракте.

В настоящее время место инцидента оцеплено, там работают врачи, спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Специалисты пытаются определить тип взрывного устройства, которое было приведено в действие.