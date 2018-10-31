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Полисы ОСАГО, зимняя резина и кино: какие законы вступят в силу в ноябре

Екатерина ГАБЕЛЬ
14:51 31.10.2018
Автомобилистам нужно срочно проверять наличие страховки, готовиться менять резину, а всем гражданам подумать о замене полиса ОМС.
Полисы ОСАГО, зимняя резина и кино: какие законы вступят в силу в ноябре
Фото: Павел Лисицын, Тарас Литвиненко, Максим Богодвид, Алексей Мальгавко, РИА новости

Каждый новый месяц приносит россиянам новые законы. Чтобы не запутаться в них и вовремя поменять полис ОМС, проверить наличие автомобильной страховки и запланировать поход на опредленный фильм в кинотеартр, «Звезда» рассказывает, что измениться в жизни граждан с 1 числа.

У автомобилистов остался ровно один день чтобы проверить действительность  полиса ОСАГО и купить зимнюю резину. Теперь за отсутствие этих двух необходимых вещей водителей будет штрафовать. По некоторым данным, штраф составит 800 рублей.

Изначально штрафы за отсутствие полиса ОСАГО хотели ввести в сентябре. Для этого разрабатывали специальную процедуру сверки номеров, которые фиксируется видеокамерами, с информацией о наличии страховки в базе данных. В случае, если она отсутствует, то водителю придет штраф.  Но решено было выделить еще время на тестирование этой системы.

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«Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных. Дополнительной нагрузки мы не боимся», - сказали АГН «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» еще в июле.

Предложено было также обязать страховые компании вести видеофиксацию продажи полиса. Страховщики же пригрозили тем, что стоимость полисов может увеличиться из-за необходимости покупки аппаратуры. Плюс, по словам представителей компаний, никто не запрещает клиентам снимать процесс самостоятельно только никто этой привилегией не пользуется.

С зимней резиной ситуация будет немного похожа. За ее отсутствие теперь будут штрафовать. Однако у водителей есть месяц, чтобы поменять летние шины на зимние – «ловить» нерасторопных автомобилистов начнут с 1 декабря. Как минимум три месяца в году, с декабря по февраль на автомобилях должна быть установлена резина с маркировками «М+S», «M&S» или «M S» и соответствующим рисунком снежинки.

Это единое правило – оно действует в рамках Таможенного союза. В него помимо России входят Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. Напомним, что запрещено устанавливать на одну ось автомобиля шины разных моделей или колеса разного размера. Но даже если автомобилист уже переобулся, его это может не спасти от штрафа. Зимняя резина не должна быть изношена, если же водителя остановят и выяснится, что глубина протектора на самом изношенном месте меньше 4мм, то, как минимум 500 рублей, он должен будет заплатить.

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 С 1 ноября нельзя будет поменять полис ОМС. Однако это тоже не навсегда, как ранее сообщалось, а только до 1 января. По закону можно менять страховую компанию не чаще одного раза в год и только до 1 ноября. Это правило распространяется и на получение нового полиса, который тоже можно было обменять до 1 ноября. Изначально появились сведения, что эти полисы нужно менять срочно, иначе потом это невозможно будет сделать. Однако, власти опровергли эти сведения. Более того, пациентов заверили, что в медицинской помощи им не откажут даже при наличии документов старого образца.

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Напомним, в 2011 году медполис заменили на лист голубого цвета формата А5. Однако он оказался не очень удобен для транспортировки - сгибать его было нельзя из-за наличия штрих-кода прям посередине. Теперь вернулись к изначальному формату – небольшой пластиковой карте.

Теперь посмотреть фильмы без лицензии можно будет только на кинофестивалях, где есть жюри и конкурсная программа. Во всех остальных случаях для демонстрации фильма придется покупать соответствующее разрешение. При этом для показа на кинофестивале тоже есть ограничения. Фильм можно будет посмотреть только дважды и то на меропритятиях, которые длятся не более 10 дней. Это нововведение вступит в силу со 2 ноября.

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Теперь все необходимые меры для охраны труда строителей работодатель должен будет предпринять в обязательном порядке. С 1 ноября этого года всех сотрудников должны  транспортировать до места работы, притом маршрут должен быть жестко оговорен с контролирующими инстанциями. Более того, компетентные органы должны будут максимально снизить вредное воздействие на работников и обеспечить их всеми средствами индивидуальной и групповой защиты.

Негосударственные пенсионные фонды будут жестче контролировать на предмет использования накоплений россиян. Теперь организации должны будут предоставить всю информацию о доходах от инвестирования средств каждого застрахованного лица, которые не подлежат передаче в случае досрочного перехода.

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