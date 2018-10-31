Путин заявил о вреде политиканства в сфере межрелигиозных отношений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что политиканство в сфере межрелигиозных отношений всегда оборачивалось тяжелыми последствиями. Об этом глава государства сообщил, выступая на открытии Всемирного конгресса российских соотечественников.

После того как Константинопольский патриархат сообщил, что приступает к процессу предоставления украинской церкви автокефалии, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

На Всемирном конгрессе российских соотечественников, который проходит в Москве с 31 октября по 1 ноября, присутствуют 400 делегатов из 98 стран. Планируется рассмотрение вопросов защиты прав и законных интересов россиян, проживающих за рубежом.