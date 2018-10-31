В СК раскрыли личность организатора взрыва в здании ФСБ в Архангельске

Взрывное устройство в здание УФСБ в Архангельске пронес 17-летний молодой человек. Об этом сказано в заявлении СК России.

«По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

В НАК сообщили, что при взрыве пострадали три сотрудника ФСБ.

В настоящее время место происшествия оцеплено, там ведут работу спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов. Специалисты пытаются определить тип устройства, которое сработало при взрыве. Остается перекрытым участок проспекта Троицкого от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. В настоящее время в Архангельске на всех объектах усиливают безопасность.