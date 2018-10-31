Путин подписал закон о сохранении налоговых льгот для предпенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал в среду 31 октября целый ряд новых законов. В частности, российский лидер поставил свою подпись под указом о сокращении вдвое срока решения о выдаче сертификата на материнский капитал за рождение второго и последующего ребенка.

Так, согласно поправкам, Пенсионный фонд должен будет рассмотреть заявление на выдачу материнского капитала в течение 15 дней, а не месяца, как было ранее.

Кроме того, глава государства утвердил решение о сохранении льгот для граждан, которые по состоянию на конец 2018 года имели право выйти на пенсию по прежним правилам - в 55 или в 60 лет.

Кроме того, Путин подписал закон о лицензировании автобусных перевозок, который ранее был отменен. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также пропадут из открытого доступа объявления о написании выпускных научных работ, включая доклады, курсовые и дипломные. Эта деятельность теперь включена в перечень запрещенных для рекламирования услуг.