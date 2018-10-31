Лавров заявил о мощнейшем давлении на Россию
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на открытии шестого Всемирного конгресса российских соотечественников, заявил, что на Россию оказывается мощное давление.
«Не секрет, что на Россию оказывается мощнейшее давление», - сказал министр.
По его словам, инструменты давления различны: от экономических санкций до наращивания военной активности рядом с российскими границами. Лавров отметил, что антироссийская информационная кампания приняла беспрецедентный размах.
Министр добавил, что многие соотечественники сталкиваются с последствиями этих «негативных тенденций в странах проживания».
В ряде стран, как сообщает Лавров, усиливаются нападки на российское образование и русский язык.
Всемирный конгресс российских соотечественников продлится три дня. В нем будут участвовать 400 делегатов из 98 стран. Среди них - видные политические и общественные деятели. В ходе форума будут подведены итоги проделанной работы и определены ориентиры на будущее.