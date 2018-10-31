СК возбудил дело о теракте после взрыва в здании ФСБ в Архангельске

Следственный комитет Российской Федерации классифицировал взрыв у здания управления ФСБ в Архангельске как террористический акт (статья 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также заведено дело о незаконном ношении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ).

В СК сообщили, что бомбу пронес в здание силового ведомства 17-летний молодой человек. Им оказался местный житель. При подрыве взрывного устройства подросток получил не совместимые с жизнью травмы и погиб на руках у прибывших на место ЧП медиков. Кроме того, получили ранения трое сотрудников ФСБ. Они госпитализированы. О состоянии пострадавших не сообщается.

Место инцидента оцеплено, там работают спасатели, врачи, правоохранительные органы, пожарные. Специалисты пытаются определить тип устройства, сработавшего при взрыве. Участок проспекта Троицкого от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта перекрыт. Обстоятельства и причины взрыва выясняются. Сейчас в городе усиливают безопасность на всех объектах.