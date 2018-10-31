Пострадавшая от нападения львицы в цирке на Кубани девочка впала в кому

Девочке, на которую в цирке на Кубани напала львица, врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в коме.

Как сообщает местный телеканал «Кубань 24», девочка была прооперирована в местной больнице, после чего ее перевели в детскую краевую больницу. На сайте СК РФ сообщалось, в рамках расследования был задержан директор передвижного цирка, он на два месяца помещен под домашний арест.

Телеканал отмечает, что животное повредило ребенку лицевой нерв и травмировало позвоночник.

«Ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы», - цитирует издание слова отца пострадавшей девочки.

В Минздраве региона и в детской краевой больнице не дают официальных комментариев по поводу состояния ребенка.

Напомним, 28 октября во время выступления в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на ребенка. Животное через ограждение набросилось на девочку, которая сидела в первом ряду. В результате этого пострадавшего ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы.