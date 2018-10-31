Суд признал незаконным содержание под стражей блогера Давидыча

Президиум Верховного суда признал незаконным содержание под стражей основателя сообщества «Смотра.ру» блогера Эрика Китуашвили, более известного как Эрик Давидыч.

По словам адвоката блогера Андрея Ромашова, его подопечного должны отпустить примерно через неделю, как только постановление дойдет до Дорогомиловского суда, передает «360».

Напомним, ранее суд приговорил Китуашвили к четырем годам и восьми месяцам колонии по делу о мошенничестве со страховками машин и отмывании денег. По версии следствия, блогером было инсценировано хищение застрахованных машин премиум-класса, за которые он по фальшивым документам получал страховое возмещение.