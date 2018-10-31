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Капитан судна «Норд» вышел на связь и рассказал о своем самочувствии

Лина Давыдова
12:40 31.10.2018
На Украине Владимир Горбенко обвиняется в незаконном промысле рыбы и незаконном пересечении границы Крыма.

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко поздравил всех членов экипажа и их родственников с благополучным возвращением домой.

«В первую очередь хотелось бы поздравить всех членов экипажа и их родственников с благополучным возвращением домой. Я, как капитан, искренне рад, что все члены экипажа на сегодняшний момент живы, здоровы и вернулись к своим семьям», - обратился Горбенко к членам экипажа и их близким по скайпу.

Сейчас капитан сейнера находится у родственников в городе Мелитополь в Запорожской области Украины. Все следственные действия в отношении Горбенко завершены, в ближайшее время должны начаться судебные разбирательства.

«Все следственные действия в отношении меня завершены, дело отправлено в Киевский суд, и я нахожусь в ожидании повестки для судебных разбирательств. Сейчас я нахожусь у своих родственников в городе Мелитополе», - пояснил Горбенко.

Капитан крымского судна также рассказал о своем самочувствии и выразил надежду на скорое возвращение домой.

«Самочувствие нормальное, медицинская помощь была оказана. Принимаю медикаменты, прописанные врачами. По поводу своего возвращения никакой информацией не владею, но, исходя из последних событий, надеюсь, что в скорейшем будущем моя судьбы будет также благополучно решена», - отметил Горбенко.

Семеро российских моряков сейнера «Норд», задержанного на Украине в марте текущего года, прибыли в Крым. Теперь правозащитники и власти республики борются за возвращение капитана судна Владимира Горбенко. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, переговоры с киевской стороной продолжаются. Не исключено, что Горбенко обменяют на капитана «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, который находится в СИЗО Симферополя по подозрению в браконьерстве.

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