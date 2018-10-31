НАК сообщил подробности взрыва в здании ФСБ в Архангельске

Сегодня, 31 октября, в Архангельске на входе в здание управления ФСБ России прогремел взрыв.

По предварительным данным, вошедший в здание человек достал из сумки неустановленный предмет, который через некоторое время у него в руках взорвался. В результате этого человек получил ранения, несовместимые с жизнью.Также при инциденте пострадали три сотрудника управления ФСБ. Об этом сообщается на сайте НАК.

Место происшествия обследуются специалисты-взрывотехники. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Раненным сотрудникам ФСБ была оказана необходимая врачебная помощь.