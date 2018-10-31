Путину доложили о взрыве у здания ФСБ в Архангельске

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве у здания управления ФСБ по Архангельской области, в результате которого погиб один и пострадали трое человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Взрыв произошел утром 31 октября у центрального входа в здание силового ведомства, расположенного на Троицком проспекте в центре Архангельска. В момент ЧП из здания выбежали несколько человек, один из них погиб.

Он скончался во время оказания ему медицинской помощи. Его личность выясняется. В пресс-службе регионального ФСБ сообщили, что погибший не являлся сотрудником силового ведомства.

Место инцидента оцеплено, там работают все экстренные службы города. Правоохранительные органы пытаются определить тип устройства, сработавшего при взрыве. Движение на участке проспекта Троицкого от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта перекрыто. Обстятельства и причины взрыва выясняются, в учреждениях города усилены меры безопасности.