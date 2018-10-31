Большая часть военной техники Германии оказалась неисправной

Значительное количество военной техники, поступившей на вооружение бундесвера в прошлом году, непригодно к использованию.

Об этом, по данным агентства DPA, сообщил статс-секретарь Министерства обороны Германии Петер Таубер. В документе отмечается, что из 97 боевых машин, поставленных вооруженным силам ФРГ, только 38 единиц технически исправны, что составляет 39%. Бундесвер ставит целью поднять этот показатель до 70%.

«Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана как можно скорее достичь обговоренных показателей», - приводит издание слова представителя военного ведомства Германии.

Наиболее проблемная ситуация складывается с БМП «Пума» и военно-транспортные самолеты Airbus A400M. Из 71 боевой машины, поступившей в немецкую армию в 2017 году, только 27 пригодны к использованию. Подобная ситуация с Airbus A400M – из восьми самолетов готовы к эксплуатации только четыре.

Не лучшим образом обстоит с новейшими истребителями «Еврофайтер» - только один из четырех исправен. Из семи поступивших в войска ФРГ вертолетов «Тигр» пригодны к эксплуатации только два, из семи многоцелевых вертолетов NH90 — четыре, сообщает газета Welt.