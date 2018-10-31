Путин открыл новое алмазное месторождение в Якутии

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске алмазного месторождения «Верхне-Мунское» в Якутии. Церемония ввода в эксплуатацию состоялась в формате видеоконференции.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите запустить Верхне-Мунское месторождение в промышленную эксплуатацию и осуществить первый промышленный взрыв?», - спросили работники месторождения. «Начинайте», - дал согласие президент.

После чего работники нажали на красную кнопку, которая привела в действие взрывной механизм.

«Поздравляю вас и желаю вам успехов», - заявил Путин.

Как сообщили в компании, на подготовку к запуску Верхне-Мунского месторождения ушло три года. Ожидается, что здесь будут добывать три миллиона тонн алмазной руды в год, благодаря открытию этого месторождения будет создано 800 рабочих мест.