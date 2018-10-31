«Это общая радость» - жена капитана сейнера «Норд» поздравила моряков с возвращением

Жена капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко Мария поздравила моряков судна с возвращением.

«Меня переполняют эмоции, эмоции радости от того, что для ребят это все закончилось. Я их поздравляю, поздравляю их семьи», - отметила Мария.

По ее словам, возвращение моряков в Крым стало большой неожиданностью.

«Их возвращение было настолько неожиданным, некоторые жены даже об этом не знали. И когда я звонила и сообщала некоторым из них, это слезы радости - это незабываемые ощущения», - поделилась Мария.

Она также выразила надежду на скорое возвращение своего супруга, который все еще находится под стражей на территории Украины.

«Я очень надеюсь, что вскоре тоже увижу своего мужа, открою ему двери, мы его очень ждем с нетерпением - и дети, и я, и мама. Семь месяцев мы уже не виделись», - рассказала она.

К поздравлениям присоединилась и мама Владимира Горбенко Евгения. Она подчеркнула, что возвращение моряков - это общая радость для всех.

«Мы настолько сплотились, что это радость общая... По морским законам капитан покидает судно последним. Так, значит, и здесь должно быть. Ему нужно быть последним. Так положено. Мы надеемся, что скоро я его обниму, прижму», - отметила Евгения.

Накануне семеро членов экипажа российского судна «Норд» прибыли в Керчь. Ранее из обменяли на украинских браконьеров судна «ЯМК-0041», задержанных у берегов Крыма. Семь месяцев киевские службы добивались от моряков, чтобы те признали себя гражданами Украины, но рыбаки отказались это сделать.

Капитан «Норда» Владимир Горбенко по-прежнему находится на территории Украины. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, переговоры о его возвращении продолжаются. Не исключено, что Горбенко обменяют на капитана «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, который находится в СИЗО Симферополя по подозрению в браконьерстве.