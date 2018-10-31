Суд снял арест со счетов Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счета осужденного на восемь лет колонии бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Арест был наложен Басманным судом Москвы.

С просьбой снять арест обратилась Федеральная служба судебных приставов. Это позволит взыскать с Улюкаева 130,4 миллиона рублей штрафа, которые согласно приговору, он должен выплатить. Часть суммы была выплачена сразу, осталось 124,9 миллионов рублей.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» провести сделку по покупке госпакета «Башнефти».

Экс-министр виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией. По словам бывшего министра, он был уверен, что в сумке с деньгами, которую ему передал Игорь Сечин, были подарочные бутылки вина. Улюкаев отбывает срок в колонии строгого режима под Тверью.