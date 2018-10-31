В Роскосмосе назвали причину аварии «Союза»

Авария ракеты «Союза-ФГ» произошла из-за некорректной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев на мероприятии, которое посвящено юбилею Института медико-биологических проблем РАН.

«Причиной аварии стала нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», - заявил Крикалев, передает РИА Новости.

Он отметил, что из-за этого один из боковых блоков первой ступени «Союза» не смог отойти на нужное расстояние и совершил удар по баку горючего второй ступени, в результате этого бак разорвался.

Первая в истории российской современной авария в пилотируемой космонавтике случилась в октябре. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции на орбиту, но члены экипажа сумели вовремя эвакуироваться на Землю. В результате инцидента космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали.