Путин одобрил создание центра компетенций в Санкт-Петербурге под эгидой ООН

На базе Санкт-Петербургского горного университета будет создан Международной центр компетенций. Соответствующее ратификационное соглашение с ООН подписал президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении обозначены его функции и задачи центра, прописаны гарантии со стороны правительства Российской Федерации по его функционированию, а также вклад ЮНЕСКО в деятельность центра.

Он будет создан на базе Санкт-Петербургского горного университета как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации. Главной задачей центра является развитие системы подготовки квалифицированных специалистов и научных кадров горнотехнического профиля, разработки единой системы международной профессиональной сертификации инженерного персонала, создания благоприятных условий для обеспечения глобальной мобильности студентов и аспирантов, преподавателей и ученых.

Соглашение между правительством РФ и ЮНЕСКО о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в Санкт-Петербурге подписано 7 марта 2018 года в Париже. Подписание соглашения направлено на реализацию государственной программы «Развитие образования».