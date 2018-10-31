Погибший при взрыве в Архангельске не был сотрудником спецслужб - ФСБ

Погибший в результате взрыва у здания управления ФСБ по Архангельской области не был сотрудником спецслужб. Информацию об этом подтвердили «Звезде» в силовом ведомстве. В настоящее время его личность устанавливается.

ЧП произошло в среду утром, 31 октября у входных дверей в здание ФСБ, расположенного на Троицком проспекте в центре Архангельска. Погиб один человек, он скончался во время оказания ему медицинской помощи.

В Архангельске прошло заседание оперативного штаба, после которого губернатор области Игорь Орлов выступил с официальным заявлением. Глава региона рассказал, что три человека госпитализированы. В связи с происшествием меры безопасности в учреждениях города усилены.

На месте взрыва работают экстренные службы. В настоящее время специалисты определяют тип взрывного устройства, сработавшего в здании. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Троицкому проспекту от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.