«Пахать и пахать на МВФ» - в Раде рассказали о катастрофической ситуации на Украине

Депутат Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в настоящее время украинская экономика находится в катастрофической ситуации. Он отметил, что на конец августа внешний долг Украины составлял около 47,5 миллиардов долларов, а совокупный долг страны равен почти 75 миллиардам долларов.

Рабинович добавил, что в проекте бюджета на следующий год основной статьей расходов является обслуживание внешнего долга.

«Это означает, что мы, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и должны пахать и пахать на эти МВФы - на этих сто человек, у которых, как оказывается, растут доходы и зарплаты», - заявил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

С 2015 года МВФ оказывает финансовую помощь Украине. При условии выполнения условий фонда, Киеву было обещано 17 миллиардов долларов. Отмечается, что одним из условий является повышение на 23,5% цен на газ для населения, об этом было заявлено 19 октября.

Эксперты и власти Украины отмечают, что им по долгам расплачиваться нечем, государственный долг уже превышает 77 миллиардов долларов, а в течение четырех лет стане необходимо вернуть 27 миллиардов долларов.