«Вынесли в крови несколько человек» - очевидцы о взрыве у здания ФСБ в Архангельске

В Архангельске у здания управления ФСБ по Архангельской области, расположенном на Троицком проспекте, прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердили «Звезде» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В результате взрыва получил смертельное ранение мужчина, стоявший у главного входа в здание. На место происшествия оперативно прибыла скорая, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. По предварительным данным, погибший не работал в ФСБ. Его личность выясняется.

Кадры с места ЧП появились в распоряжении «Звезды». На записи очевидцы рассказывают о том, что из здания ФСБ выводили пострадавших.

«Вынесли в крови несколько человек. Девочку, я сама лично видела, вывели, в белую фуру посадили, но она без повреждений. И труп в переулке», - рассказывает голос женщины за кадром.

Из здания эвакуировали всех сотрудников. Место инцидента оцеплено, там работают оперативники. Движение на участке проспекта Троицкого от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта перекрыто.