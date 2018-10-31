Самый высокий в мире памятник открылся в Индии. Это статуя национального героя страны и борца за ее независимость Валлаб-хаи Сардара Пателя. Он же был одним из авторов Конституции. Именно ему приписывают объединение индийских штатов. Отсюда и название монумента - Статуя Единства. Ее высота - 182 метра. Для сравнения статуя Свободы в Нью-Йорке даже вместе с пьедесталом в два раза ниже. Если же оба монумента поставить на одну линию, то американский памятник окажется на уровне колена индийского.

До сегодняшнего дня самой высокой считалась 116-метровая статуя Будды в Мьянме. Монумент начали возводить ровно пять лет назад. Над проектом трудились больше трех с половиной тысяч человек. Внутри фигуры Пателя установлено два скоростных лифта, которые будут поднимать туристов в обзорную галерею. Самый большой в мире памятник обошелся Индии в 430 миллионов долларов.