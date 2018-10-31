Возвращение домой: как проходило освобождение членов экипажа «Норд»

Семеро членов экипажа российского судна «Норд» этой ночью прибыли в Керчь. Накануне их обменяли на украинских браконьеров, которых ранее задержали у берегов Крыма. Семь месяцев наши моряки по сути оставались в заложниках у Киева, который обещал их отпустить, если они признают себя украинскими гражданами, но рыбаки на это не пошли.

«Единственным условием вернуться домой было сменить гражданство получить паспорта Украины, и в таком случае, как мне говорили, они - свободные люди, но они сделали свой выбор и заслуживают уважения», - заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Сейчас рыболовецкое судно «Норд» числится в угоне. Крымскими силовиками возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. И хотя точно известно, что сейнер находится в порту Бердянска, но попал он туда незаконно. Лодка была захвачена украинскими пограничниками в нейтральных водах и отконвоирована на территорию соседнего государства. Члены экипажа, которых угнали вместе с лодкой, только сейчас вернулись на домой. Еще предстоит вызволить капитана «Норда» Владимира Горбенко, он пока остается на Украине под подпиской о невыезде.

На территории рыбного порта, откуда все выходят на промысел, команда соберется сегодня в середине дня. Первым делом моряки попросили дать им возможность хорошо отоспаться, потому что члены команды провели много бессонных часов в попытках пересечь русско-украинскую границу.