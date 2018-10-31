Опубликованы первые кадры с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске
В результате взрыва погиб человек, который в момент ЧП находился у центрального входа.
Фото: Северодвинск life, Вести Поморья, Вконтакте
Видео: Владлена Романова, Архангельск live, ВКонтакте
Взрыв прогремел в среду утром, 31 октября у здания управления ФСБ по Архангельской области. Об этом сообщили «Звезде» в ведомстве, пока не уточняя подробности.
По данным сообщества «Вести Поморья», взрыв произошел в 8.53 по местному времени. Кадры с места происшествия также опубликованы в социальных сетях.
В результате взрыва от полученных ранений погиб человек, стоявший у центрального входа в здание. Медики прибыли на место инцидента, но не успели спасти ему жизнь. Личность погибшего устанавливается.
Движение по Троицкому проспекту, где расположено управление ФСБ, в настоящее время ограничено. Из здания эвакуированы все сотрудники.
Сообщество «Регион 29» ведет прямую трансляцию с места взрыва. Там сейчас работают оперативные службы.