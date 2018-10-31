После пожара на нефтебазе ХМАО возбуждено уголовное дело

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после пожара на нефтебазе в ХМАО, в результате которого два человека серьезно пострадали.

По информации, опубликованной на сайте регионального Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье 216 Уголовного кодекса РФ «нарушение правил безопасности при ведении работ».

Напомним, 30 октября, возгорание резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Как заявили на Нижневартовском нефтегазодобывающем предприятии, пожар на Хохряковском месторождении возник в результате разгерметизации одного из резервуаров, во время проведения плановых работ подрядной организацией.

В прокуратуре региона рассказали, что возгорание произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти. В региональном МЧС сообщили, что произошло распространение огня на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. По информации ведомства, ночью площадь пожара удалось сократить с 1 тысячи до 400 квадратных метров.