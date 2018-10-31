СМИ сообщили о взрыве у здания ФСБ в Архангельске.

Сегодня утром, 31 октября, у здания управления ФСБ в Архангельске прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, человек, стоявший у входа в здание, погиб от полученных ранений.

В региональном МВД сообщили «Звезде», что пока не располагают информацией об инциденте. В МЧС рассказали, что взрыв произошел в центре города.

На месте происшествия работают оперативники. Обстоятельства ЧП выясняются.