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Спасатели засекли сигналы черных ящиков разбившегося индонезийского Boeing

Кирилл Кунецкий
08:58 31.10.2018
Между тем спасатели пока не могут определить точное местоположение бортовых самописцев лайнера.
Фото: Veri Sanovri Xinhua, Globallookpress

Индонезийские спасатели зафиксировали сигналы, которые могут исходить от бортовых самописцев Boeing 737, потерпевшего крушение недалеко от берега острова Явы.

По словам заместителя руководителя комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Харио Сатмико, несмотря на то, что сигналы были зафиксированы, спасателям потребуется предпринять больше «технических усилий», чтобы определить точное местонахождение черных ящиков авиалайнера, передает CNN.

Ранее глава Вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил, что спасателям удалось обнаружить возможное местонахождение обломков фюзеляжа самолета.

Лайнер авиакомпании Lion Air, совершавший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение 29 октября. Воздушное судно пропало с радаров в 6.33 по местному времени, спустя 13 минут после вылета. На борту самолета было 189 человек.

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