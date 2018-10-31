«Осознание приходит с трудом» - член экипажа «Норда» об освобождении

Вчера, 30 октября, семеро российских моряков из экипажа судна «Норд», которое было задержано в марте на Украине, вернулись в Крым. Член команды Павел Чмыхов рассказал «Звезде» о своих ощущениях после освобождения, а также о ближайших планах.

«Удалось за последние двое с половиной суток буквально час поспать. Уснул только в шестом часу утра, пришлось вставать потому, что дел невпроворот накопилось. Пока, если честно, непонятно. Осознание приходит с трудом. Мы дома. Все дико, непривычно. Сегодня, как я понимаю, будет пресс-конференция, с журналистами будем встречаться», - заявил Чмыхов.

Киевские власти в течение семи месяцев удерживали экипаж судна «Норд». Чтобы вернуться на родину членам его команды нужно было предъявить украинские паспорта и отказаться от российского гражданства, но рыбаки на это не пошли. По словам адвоката моряков, они отказались признавать себя гражданами Украины.

Накануне рыбаков обменяли на украинских браконьеров, которых весной поймали у берегов Крыма. Но капитан «Норда» Владимир Горбенко по-прежнему находится на Украине.