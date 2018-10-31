ЦБ России отозвал лицензию у двух российских банков

Центробанк запретил столичному банку Инкаробанк осуществлять банковские операции. Лицензия отозвана с 31 октября, сообщается на сайте регулятора.

По итогам девяти месяцев текущего года в банковской системе кредитная организация занимает 340-е место по величине активов. Инкаробанк является участником системы страхования вкладов.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Также в среду, 31 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовых операций у Международного банка Санкт-Петербурга.