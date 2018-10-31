В Польше восстановили кладбище советских воинов

В польском городе Радоме в рамках проекта «Бессмертные имена» открыли после реконструкции кладбище советских воинов. Там похоронены 2675 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение этого города в январе 1945 года.

На территории кладбища было 80 братских могил, всего 227 именных лит. Реставрация заняла около трех месяцев. Польские волонтеры долго не могли найти денег на ремонт кладбища, пока их не предоставил российский благотворительный фонд «Кронштадтский морской собор».

На торжественную церемонию открытия, кроме самих общественников и жителей приехали ветераны, дипломаты, а также представители Минобороны России. До конца года волонтеры планирует отреставрировать и открыть еще одно захоронение советских солдат.