Ученые получили загадочные сигналы из космоса

Ученые австралийского университета изучили источники быстрых радиовсплесков и обнаружили, что на низких частотах они не наблюдаются. Что является точной причиной данного явления пока неизвестно.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org, быстрый радиоимпульс имеет продолжительность в несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космос большого количества энергии - такой, какую Солнце испускает на протяжении нескольких десятков тысяч лет. По одной из гипотез, данное явление имеет связь с деятельностью инопланетных цивилизаций. Некоторые ученые заявляют, что эти всплески возможно являются результатом катастрофических событий, например таких, как гибель звезд.

При помощи антенной решетки Murchison Widefield Array и радиоинтерферометра ASKAP астрономы провели поиск источников быстрых радиовсплесков. Первый инструмент улавливает излучение в диапазоне частот 80-300 мегагерц, а второй - в 700-1800 мегагерц. ASKAP смог зафиксировать несколько ярких источников быстрых радиовсплесков на частоте 1,4 гигагерц, а MWA не сумел их увидеть, несмотря на то, что был направлен в ту же область неба.

Как отметили ученые, данный результат нельзя объяснить явлением уширения импульса, происходящим из-за рассеяния радиоволн. Прочими возможными объяснениями может быть абсорбция электромагнитного излучения при его прохождении сквозь среду в окрестностях источника. По другой гипотезе ученых, через процесс сцинтилляции происходит усиление частоты сигнала до значений, которые были зарегистрированы ASKAP.