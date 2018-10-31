Джордж Мартин рассказал, кто сыграет в приквеле «Игры престолов»

Британскую актрису Наоми Уоттс утвердили на роль в сериале-приквеле «Игры Престолов» под рабочим названием «Долгая ночь». Об этом сообщается в официальном блоге автора фэнтези-цикла Джорджа Мартина.

«HBO только что анонсировал первого актера: Наоми Уоттс присоединится в качестве одной из наших звезд», - написал в блоге Мартин.

Также он отметил, что в ближайшее время будут известны еще несколько имен из актерского состава сериала.

Издание Variety, на которое сослался в своем официальном блоге автор фэнтези-цикла, подробности характера героини, которую сыграет Уоттс, находятся в тайне, но известно, что у нее будет роль светской дамы, «скрывающей темный секрет».

Детали сюжета «Долгой ночи» не обнародованы, но известно, что действие будет происходить в мире «Игры престолов» за тысячи лет до событий вышедшего телесериала. Как и в «Игре престолов», основным конфликтом «Долгой ночи» будет являться противостояние людей и Иных, которые вторглись в Вестерос с севера. Столкновение происходит в период «Долгой ночи», которая, по преданию, в мире Вестероса длилась целое поколение.