Саакашвили отказался просить помилования у нового президента

Бывший грузинский президент, экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не собирается просить о помиловании президента Грузии. Об этом политик сказал по видеоконференции в эфире телекомпании «Рустави 2», находясь в Амстердаме.

«Я не собираюсь просить помилования ни у президента Маргвелашвили (действующий президент Грузии – прим. ред.), ни у президента Вашадзе (кандидат в президенты Грузии – прим. ред.). Видимо, меня с кем-то путают», - заявил Саакашвили.

Одиозный политик считает, что не совершал никаких преступлений и пообещал вернуть себе грузинское гражданство через суд. Саакашвили выразил уверенность, что если он подаст в суд, то выиграет дело, «когда в Грузии будет справедливый суд».

По его словам, он не хочет никаких должностей в Грузии, однако намерен выражать активную позицию.