Порошенко пообещал не сдаваться «имперской Москве» ради газа

Президент Украины Петр Порошенко пообещал «не сдавать суверенитет» России ради газа. Об этом он сообщил во время представления Александра Терещука в должности нового главы Киевской областной госадминистрации.

Украинский лидер также призвал правительство не допускать снижения уровня жизни населения на фоне роста цен на газ и не затягивать решение проблем с субсидиями на коммунальные платежи.

«Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», - приводятся его слова на сайте администрации президента Украины.

Девятнадцатого октября кабинет министров принял решение о повышении с 1 ноября цен на газ на четверть. По словам главы правительства Украины Владимира Гройсмана, необходимость в этом возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами.