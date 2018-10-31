Власти Индонезии заявили, что обнаружен фюзеляж разбившегося Boeing 737

Спасатели обнаружили возможное местонахождение фюзеляжа пассажирского лайнера Boeing 737, который потерпел крушение у берегов Индонезии. Об этом сообщает австралийское издание The Mercury, ссылаясь на главу вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

«Мы уверены, что нашли часть фюзеляжа JT610», - заявил Тьяджанто.

Напомним, в понедельник, 29 октября, лайнер авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение. Воздушное судно пропало с радаров в 6.33 по местному времени, спустя 13 минут после вылета. На борту самолета было 189 человек, никто из них не выжил.

Спасателям удалось обнаружить тела десяти жертв крушения самолета Boeing 737.