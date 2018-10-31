«Лидеры будущего»: в Ярославле проходит IV Слет молодежи

Более сотни наиболее активных и способных молодых работников железнодорожной отрасли со всех уголков России собрались в Ярославле для участия в IV Слете молодежи. Участники — победители молодёжного конкурса инновационных проектов, и они являются лучшими в своем деле.

Слёт молодежи под эгидой группы компаний «ЛокоТех» проводится уже в четвертый раз. В этом году он приурочен к 100-летию ВЛКСМ и не случайно проходит именно в Ярославле. Пятьдесят лет назад на Ярославском электровозоремонтном заводе была заложена капсула с посланием к молодежи будущего, и сегодня её торжественно вскрыли.

После торжественной части, поделившись на группы, молодые специалисты, под руководством опытных наставников ищут нестандартные решения самых разных проблем - от бытовых споров до производственных задач. Молодежь учится находить компромиссы в конфликтных ситуациях или вовсе их избегать. Обучение проходит в доступной игровой форме.

«У нас очень большое желание как можно больше привлекать к себе молодежи, выпускников, с новыми идеями, с новыми знаниями. Для нас, конечно же, очень важно здесь не растереть свои конкурентные преимущества, быть современными, шагать в ногу со временем, в ногу с новыми технологиями. Очень мы рассчитываем на молодежь, что она будет оказывать нам помощь и содействие», - отметил генеральный директор «ЛокоТех» Александр Марин.

Основная задача слета — вовлечение молодых работников в решение корпоративных задач. На предприятиях для молодежи создают максимально комфортные условия, а также стимулируют и поощряют любой личностный рост.

«До тридцати лет возможность определиться и поработать в нескольких направлениях деятельности есть у каждого из наших молодых сотрудников. Поскольку компания большая, компания находится, скажем так, по всей стране, есть возможность переехать, попробовать себя в одной должности, в другой должности и выбрать то направление деятельности, которое действительно интересно, действительно зажигает и которое действительно может стать делом жизни», - рассказала заместитель генерального директора компании Наталья Плетницкая.

В компании «ЛокоТех» 60 тысяч сотрудников, почти четверть из них - это молодые специалисты в возрасте до 30 лет, поэтому молодежной политике здесь уделяют особое внимание. Результатом этой работы стало создание стратегического кадрового резерва «Лидеры будущего». Выпускники проекта - 164 молодых специалиста, готовых предлагать и внедрять улучшения на предприятиях. Всего за один год около половины из них получили повышение.