14 российских вузов вошли в список лучших университетов мира

Четырнадцать российских высших учебных заведений вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019, который уже пятый год подряд составляет медиакомпания U.S. News & World Report.

В список вошли 1250 университетов из более чем из 60 стран мира. Критериями оценки являются как академические исследования, проводимые университетами, так и мировая репутация.

Первые строчки рейтинга занимают вузы США: Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли.

В рейтинг попали 14 учебных заведений России. По версии издания лидером среди российских вузов остается МГУ имени Ломоносова. Он расположился на 275 позиции. Второе место среди отечественных вузов (419 строчка) у национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Новосибирский государственный университет (НГУ) занимает третью позиция — у него 433-е место в рейтинге.