Три человека пострадали в результате крупного пожара на нефтебазе в Югре

На нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе разгорелся сильнейший пожар.

В результате возгорания пострадали трое человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое. На теле пострадавших - множественные ожоги. Еще один человек получил несущественные повреждения и в госпитализации не нуждается.

Пожар произошел накануне, 30 октября. По предварительной версии, причиной возгорания послужили допущенные во время плановых работ ошибки, в результате которых нефтепродукты разлились по площади около трех квадратных километров. Огонь стремительно распространился не только по нефтебазе, но и захватил соседние здания.

Спустя время пожар был частично ликвидирован. Тем не менее, около 400 квадратных метров все еще охвачены огнем. На месте работают спасатели. Всего на тушение было привлечено около сотни человек и более 30 единиц техники.