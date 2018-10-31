Кровавый рекорд: бывший медбрат в Германии признался в убийстве сотни пациентов

Бывший сотрудник нескольких немецких клиник по имени Нильс Хегель дал признательные показания в деле об убийстве ста пациентов медицинских учреждений. Преступник «раскололся» в первый же день судебных заседаний.

Как сообщает Berliner Zeitung, Хегель пользовался положением медбрата и убивал людей, за которыми должен был ухаживать. Для убийства он использовал инъекции смертельных доз различных препаратов. Отмечается, что медбрат всегда оставлял некий «коридор», чтобы успеть откачать пациента при необходимости, однако почти никогда им не пользовался, предпочитая наблюдать за мучениями.

Пресса уже прозвала Нильса Хегеля самым страшным серийным убийцей современной Германии. По версии немецкой прокуратуры, медбрат совершил 64 убийства в клинике города Дельменхорст и 36 – в больнице Ольденбурга.

В данный момент Хегель осужден по подозрению в причастности к смерти шести человек, и убийца уже согласился с истинностью обвинений против него. Стоит отметить, что количество жертв медбрата может быть значительно выше сотни, поскольку многие из погибших рядом с ним пациентов были кремированы, и следствию уже не удастся провести экспертизу их останков с целью получить доказательства.