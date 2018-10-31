Генсек ООН утвердил кандидатуру нового спецпосланника по Сирии

Норвежский дипломат Гейр Педерсен станет новым спецпосланником по Сирии. Его кандидатуру уже одобрил генсек ООН Антониу Гутерреш, о чем в официальном письме сообщил Совбезу ООН. Текст документа приводит издание The National.

«Принимая решение, я провел много консультаций, также и с правительством Сирии», - говорится в заявлении Гутеррешa.

Отмечается, что главной задачей Педерсена станет поиск путей, которые поспособствуют мирному урегулированию конфликта в Сирии, а также устранению насилия в стране и нарушений прав человека.

Норвежский дипломат сменит Стаффана де Мистуру, который покинет пост в ноябре 2018 года. В 2012–2017 годах Педерсен был постпредом Норвегии в ООН. Ранее он также он работал в качестве спецпредставителя ООН в Ливане.