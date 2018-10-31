Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы любимые праздники россиян

Вадим Синицын
05:02 31.10.2018
Топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты, отметили в ВЦИОМ.
Названы любимые праздники россиян
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Граждане Российской Федерации назвали свои самые любимые праздники. Соответствующий социологический опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Главным праздником для россиян ожидаемо стал Новый год – его назвали в качестве любимого 96% процентов опрошенных. На втором месте с небольшим отставанием фигурирует День Победы, этот праздник любим 95% респондентов.

«Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты», - цитирует РИА Новости отчет ВЦИОМ.

В число любимых праздников россиян также вошли Международный женский день – 88%, День защитника Отечества – 84%, Пасха – 82%, Рождество – 77%, Первомай – 63%, а также День России – 54%.

Остальные праздники заслужили менее 50% положительных ответов респондентов. В число самых непопулярных для празднования дат вошли несколько иностранных торжеств. Среди них День святого Патрика, который не отмечают 96%, Хэллоуин и Китайский Новый год с показателем в 95%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.10.2018, 03:08
Россия обвинила Евросоюз и США в невыполнении Киевом Минских соглашений
Дата30.10.2018, 22:59
Модернизированный Ка-27 совершил первый облет под Калининградом: видео
Дата30.10.2018, 11:45
Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть за ЦСКА
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата30.10.2018, 07:30
Разработчики раскрыли уникальные особенности новейшей авиабомбы «Дрель»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:02 В стране и мире
Названы любимые праздники россиян
02:49 В стране и мире
Видео
Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН
02:04 В стране и мире
Видео
«Бесполезное баловство», свитер с рыбками и война с пивом: как проходят крупнейшие учения НАТО
01:03 В стране и мире
Видео
Момент падения девушки с четвертого этажа в московском ТЦ попал на видео
00:31 В стране и мире
Видео
Все пострадавшие при аварии плавучего дока в Мурманске получат компенсации
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Потеряли голову: опубликовано видео с самым жутким костюмом на Хэллоуин
Видео
В Омской области женщина родила прямо у кассы супермаркета
Лидер группы Rammstein забрал Лободу из больницы после выписки
Ученые раскрыли тайну появления шоколада
Ученые нашли способствующий похудению во сне продукт
Видео
Полицейские изрешетили автомобиль подозреваемого во время погони в США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.