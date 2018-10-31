Рэпер Канье Уэст заявил, что его использовали в политических целях

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что он был «использован» в политических целях. В связи с этим хип-хоп исполнитель принял решение «отойти» от политики и сфокусироваться исключительно на творчестве.

«Мои глаза теперь открыты, я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю», - сообщил Канье в своем Twitter.

При этом он пояснил, что речь идет о кампании Blexit (black exit from Democratic Party), цель которой является настроить афроамериканцев против Демократической партии.

Он также поблагодарил свою семью, поклонников и всех сторонников за поддержку его «настоящих убеждений и видения лучшего мира».

Канье Уэст известен своей поддержкой действующего американского президента Дональда Трампа, победившего на выборах от Республиканской партии. Во время многочисленных интервью и в соцсетях он не единожды высказывал мнение, что ему близка политика, проводимая лидером США.