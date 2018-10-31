Космический телескоп Kepler прекратил работать из-за нехватки топлива

Обсерватория Kepler закончила свою работу из-за нехватки топлива. Об этом заявил представитель NASA Пол Херц.

Космическая обсерватория стартовала еще в 2009 году, ее целью был поиск экзопланет. За все время своей деятельности Kepler обнаружил две планеты, соответствующие заданным характеристикам и похожие на Землю.

«Мы объявляем сегодня, что у телескопа НАСА Kepler, который охотился за новыми планетами, больше недостаточно топлива. Это не стало неожиданностью и означает окончание работы космического аппарата», - цитирует РИА Новости Пола Херца.

Вместе с тем представитель NASA отметил, что научная работа обсерватории на этом далеко не завершена. За последний месяц Kepler передал на Землю все собранные за годы своей работы данные, и этой информации хватит еще на несколько лет изучений.